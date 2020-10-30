السودان يعلن سلبية اختبار كورونا على البرهان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي السودانى، أن الإختبار المعملي لفحص فيروس كورونا المستجد الذي أُجري لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أثبت سلبية النتيجة وذلك بعد أسبوع من مخالطته بعض من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وكانت أسرة السياسي السوداني البارز الصادق المهدي أعلنت في بيان لها، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال البيان "تعرض الحبيب الإمام لشعور بالإعياء، وأجرى له فحص كوفيد-19، وللأسف اتضحت النتيجة إيجابية، وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاجات".

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