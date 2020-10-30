بشأن كورونا.. بيان عاجل من وزير الداخلية الأردني

أكد وزير الداخلية الأردني توفيق الحلالمة على ضرورة وأهمية الالتزام بأوامر الدفاع ومنع التجمعات بالأفراح والمناسبات وخاصة التجمعات الانتخابية وبإعداد تتجاوز العشرين شخصا.
وشدد وزير الداخلية في بيان له اليوم على أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
وعزا الحلالمة هذا الاجراء إلى تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الإصابات وعدم التزام بعض المواطنين بأوامر الدفاع مما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا.
وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين إيلاء هذا الامر جل العناية والاهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن الاختصاص.
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