شاهد.. آثار الدمار والانهيار على المنازل بعد زلزال تركيا

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، صورًا لآثار الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية صباح اليوم ما تسبب في انهيار عدد من المبان.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالًا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم ولاية إزمير غربي تركيا، وخلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.
وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.
فيما أكد وزير النقل التركي عدم وجود مشاكل في المواصلات والاتصالات بإزمير جراء الزلزال.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".
وأضاف: "نحمد الله على سلامة جميع مواطنينا المتضررين من زلزال إزمير".
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