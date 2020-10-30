نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون كفيل وبفترة سداد تصل إلى 10سنوات لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون كفيل أو ضامن وبفترة سداد تصل إلى 10سنوات لدى مصرف الراجحي ويعتبر مصرف الراجحي من المصارف الكبيرة بالوطن العربي فله العديد من الفروع فى المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية وفي هذا المقال سوف نتعرف على القرض الذى يقدمة فرع مصرف الراجحي بالأردن فهو تمويل شخصي لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية وهذا التمويل سوف يساعد في توفير إحتياجات العملاء المالية المختلفة وذلك عن طريق الحصول علي مبالغ نقدية من عملية بيع سلعة أو أسهم بعد عملية شرائها من مصرف الراجحي مزايا القرض الشخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي بالأردن يتم هذا التمويل من خلال بيع أسهم أو سلعة لصالح العميل بالتقسيط وإتاحة الحرية للعميل في التصرف فيها وهو متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية

يتميز هذا القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن أنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل

تصل قيمة هذا التمويل إلى 50 ألف دينار و 25 ضعف الراتب للقطاع الخاص و 30 ضعف الراتب للقطاع العام

يتميز التمويل بأن تصل فترة التمويل إلى 96 شهراً للعاملين بالقطاع العام و 84 شهراً للعاملين بالقطاع الخاص

يتميز هذا التمويل بأنه تمويل تكافلي على الحياة ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

يتميز هذا التمويل بإمكانية توحيد جميع الالتزامات في قسط شهري واحد شروط الحصول على القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن يشترط أن يكون راتب العميل لا يقل عن 300 دينار للعاملين بالقطاع العام و لا يقل عن 400 دينار للعاملين بالقطاع الخاص

لابد ان يكون العميل المتقدم قد قضي مدة 6 أشهر في العمل للعاملين بالقطاع الخاص وللعاملين بالقطاع العام مدة لا تقل عن 3 أشهر

لمصرف الراجحي بالأردن حق الموافقة أو الرفض دون ذكر أسباب المستندات المطلوبة للحصول على القرض لدى مصرف الراجحي بالأردن على العميل تقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر ويكون موقع ومختوم على العميل تقديم هوية أحوال مدنية تقديم صندوق بريدي ورمز البريد على العميل تقديم ما يثبت به العنوان الوطني تقديم تعهد تحويل راتب ويحق لمصرف الراجحي طلب أى مستندات أخرى طريقة الحصول على القرض لدى مصرف الراجحي بالأردن يتم تحويل الراتب لدى مصرف الراجحي بالأردن فى حاله اذاكانت جهة عملك غير معتمدة لدى مصرف الراجحي بالأردن فعليك الإتصال بأقرب فرع واتخاذ موعد لزيارة جهة العمل وطلب اعتمادها

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