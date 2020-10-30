بطاقات الراجحي الائتمانية جميع الأنواع و الشروط اختر بطاقتك و قسط مشترياتك الآن

بطاقات الراجحي الائتمانية هي أحد أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع عملائه في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم المصرف باقة متنوعة من البطاقات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، و صممت خصيصاً لتضمن لجميع المستخدمين الأمان و الراحة في التعاملات المصرفية و سهولة في التسوق وغيرهم من الخدمات التي تساعدك في حياتك اليومية، يمكنك الآن الاطلاع على جميع الأنواع و مزايا و شروط الحصول على كل نوع، و للإجابة على سؤال “أي بطاقات الائتمان أنسب لك” تابع معنا.

أنواع بطاقات الراجحي الائتمانية

يقدم مصرف الراجحي باقة كبيرة و متنوعة من بطاقات الراجحي الائتمانية ذات المزايا الرائعة لجميع عملائه، لكي تلبي جميع احتياجاتهم، و يمكنك اختيار البطاقة التي تناسبك من الأنواع التالية:

بطاقة بلاتنيوم.

بطاقة سيجنيتشر.

بطاقة انفينيت.

البطاقات الائتمانية” الحسم الشهري “.

البطاقات المنخفضة الرصيد” تسوق “.

البطاقات المنخفضة الرصيد” إنسان “.

الفرسان من مصرف الراجحي.

بطاقة selective الائتمانية.

سفر بلس.

مزايا بطاقات الراجحي الائتمانية

تتنوع بطاقات الراجحي الائتمانية بين البطاقات البلاتينية، و الذهبية، و الكلاسيكية، و مسبقة الدفع، و يشتركوا جميعاً في المزايا التالية:

متوافقة مع أحكام و قواعد الشريعة الإسلامية.

مرونة في سداد القسط الشهري يمكن أن تصل إلى 45 يوم.

بدون أي عمولات أو أرباح تقع على عاتق العميل.

تتيح إمكانية السحب النقدي من جميع أجهزة الصراف الآلي سواء محلياً أو عالمياً.

تقدم مجاناً و بدون رسوم إصدار للسنة الأولى.

بطاقات الراجحي الائتمانية مزودة بالشريحة الذكية

هي عبارة عن شريحة حماية ذكية تم إضافتها إلى بطاقات الراجحي الائتمانية، و هي بمثابة وسيلة أمان إضافية من أجل حماية أكبر، حيث تأتي بطاقة الائتمان مزودة برقاقة صغيرة و تعمل على حماية البطاقة من عمليات التزوير، تكون كل بطاقة لها الرقم السري الخاص بها.

مزايا الشريحة الذكية

تعتبر بطاقة جديدة ذات تقنية حديثة و متوافقة مع المعايير العالمية و تتميز بالتالي:

توفر المزيد من الحماية و الأمان، و تحمي من عمليات التزوير و الاحتيال.

تتيح العديد من الخدمات نظراً لما تتمتع به من مرونة في البرمجة و تطويع البرامج و تلبية احتياجات العميل.

تتيح إمكانية تحديث المعلومات دون الحاجة لتبديل البطاقة، اقرأ أيضاً عن “ تمويل الراجحي الجديد 1442 “.

شروط و أحكام بطاقات الراجحي الائتمانية

تعتبر البطاقة الائتمانية بمثابة بطاقة تمكن حامليها من السحب النقدي من مكائن الصرف الآلي و الحصول على السلع و المنتجات المباحة شرعاً، قبل أن تحصل على بطاقتك الائتمانية لابد من معرفة أحكام و شروط الحصول على بطاقة كالتالي:

آليات عمل و إصدار البطاقة:

يمنح المصرف صاحب البطاقة تمويلاً بموجب عقد بيع سلع بالتقسيط، و يودع في حساب خاص بالبطاقة. يحق لصاحب البطاقة استخدامها في شراء السلع و الخدمات المباحة شرعاً. يحق لصاحب البطاقة السحب النقدي من من أجهزة الصراف الآلي في حدود المتاح في حساب البطاقة، يحدد الحد الأقصى للسحب النقدي وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. لا يوجد أي ضريبة مفروضة على السلع المحددة في هذا العقد، لكن ضريبة القيمة المضافة و أي ضريبة غير مباشرة أخرى تكون مستحقة. يتم سداد الضرائب الغير مباشرة تبعاً للأحكام الواردة في نظام ضريبة القيمة المضافة. عند استخدام البطاقة في السحب أو الشراء، يجب على صاحب البطاقة إعادة المبلغ المستخدم، و يعطيه المصرف وعداً بأن يعيد إليه جزء من الأرباح الشهرية لعقد التمويل وفقاً لتقدير المصرف. عند تخلف العميل عن سداد المبلغ الذي تم استخدامه حتى تاريخ الاستحقاق ” يوم 29 من الشهر الميلادي التالي لشهر الاستخدام، يقوم المصرف بخصم الحد الأدنى للسداد ” 5% من المبلغ المستخدم أو 100 ريال ” من الحساب الجاري للعميل. لا يسمح بإصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صراف على حساب البطاقة.

الأسعار و الرسوم و التكاليف الأخري

بمجرد توقيع العميل على جميع الشروط و الأحكام، معنى ذلك أنه يوافق على سريان الأسعار و الرسوم التالية:

الرسوم السنوية و تبلغ 490 ريال سعودي. البطاقة الإضافية و هما بطاقتان مجاناً. البطاقة الإضافية الثالثة و تبلغ 190 ريال سعودي. معدل الربح ثابت لكل شهر %199 الحد الأدنى للسداد الشهري 5 % أو 100 ريال سعودي. رسوم العمليات الدولية 275. رسم إعادة إصدار البطاقة يبلغ 50 ريال سعودي. عملية سحب نقدي و يبلغ 75 ريال سعودي. رسم الاعتراض الخاطئ و يبلغ 50 ريال سعودي. طلب نسخة من إيصال الشراء و يبلغ 150 ريال سعودي.

كشف حساب بطاقات الراجحي الائتمانية

يتم منح صاحب البطاقة فترة سماح لمدة لا تقل عن 21 يوماً من تاريخ السحب النقدي أو الشراء. يتم إرسال كشف حساب البطاقة شهرياً للعميل إلكترونياً أو عن طريق البريد، يحق للعميل مراجعة المصرف و طلب نسخة منه في حالة عدم تلقي كشف الحساب، و لا يحق له الاعتراض بعدم الاستلام إذا رغب عن مراجعة المصرف بدون عذر شرعي. عند قيام المصرف بتقديم خدمات عرض و تنزيل كشف حساب البطاقة من خلال خدماته المصرفية عبر الإنترنت، فيعتبر ذلك بمثابة إرسال كشف حساب البطاقة إذا كان صاحب البطاقة مشتركاً بهذه الخدمة. يجب على صاحب البطاقة التأكد من أن جميع التعاملات بالبطاقة مسجلة و مثبتة بكشف حساب البطاقة، يحب عليه إخطار البنك، و في حالة عدم إبلاغ البنك في خلال 30 يوماً من تاريخ كشف الحساب يعتبر العميل قد وافق على جميع الرسوم. يحق للمصرف خصم الالتزامات المالية فور استخدام البطاقة. يتعهد العميل بسداد الالتزامات المالية الواردة في كشف حسابه الشهري، و عند تخلف السداد لثلاثة أقساط متتالية سوف يتم إيقاف البطاقة، و عند الاستمرار في عدم السداد يتم وضع اسم العميل في قائمة العملاء المحظور التعامل معهم. عند تقديم العميل شكوى من أحد عمليات البطاقة و طلب نسخة بالعمليات التي تمت بالبطاقة، يقوم المصرف بتوفير هذه النسخة، و يتحمل العميل الرسوم المتعلقة بها. جميع الإخطارات التي يرسلها المصرف على العنوان المعتمد لصاحب البطاقة نافذة و ملزمة. عند وجود أي تغيير في عنوان العميل، يجب عليه إخطار المصرف بذلك، اقرأ أيضاً عن ” شروط بنك التسليف و الادخار الجديدة 1442 “.

تجديد البطاقة

يحق للمصرف إصدار بطاقات جديدة تلقائياً. للمصرف الحق أيضاً في عدم إعادة إصدار بطاقة جديدة أو تجديد البطاقة.

استخدام البطاقة

يتم استخدام البطاقة في السحب النقدي و عمليات الشراء، و ذلك بإدخال الرقم السري. لا يجوز للعميل سحب أي مبالغ من محلات خلاف أجهزة الصراف الآلي، و لا يحق له أيضاً السحب النقدي اليدوي من فروع البنوك. يلزم وجود رصيد في حساب البطاقة، و لا يحق استخدامها في عمليات السحب و الشراء ما لم يكن بها رصيد كافي. يتعهد العميل بعدم استخدام البطاقة في شراء سلع تخالف الشريعة الإسلامية. يتعهد العميل بعدم إبلاغ الرقم السري للبطاقة لأي شخص آخر. يمكن للعميل إجراء سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي بحد أقصى 30 %من حد الائتمان على البطاقة.

البطاقة الإضافية

يتيح للعميل طلب بطاقات إضافية لأفراد أسرته، و تخضع البطاقة الإضافية لجميع مزايا و شروط و أحكام البطاقة الرئيسية. يتم ربط كافة البطاقات الإضافية بالبطاقة الرئيسية، و لا يجوز التعامل معهم على أنهم بطاقات مستقلة.

التوقيع على البطاقة

يجب على العميل التوقيع على البطاقة فور تسلمها. يتعهد بعدم قيام أي شخص آخر باستخدامها، ولا يتحمل المصرف أي عقبات يمكن حدوثها لعدم التزام العميل.

سريان البطاقة

سارية لمدة 3 سنوات من تاريخ الإصدار. يتم تجديد البطاقة عند انتهائها لنفس المدة. يتم خصم رسوم البطاقة من حساب البطاقة في وقت إصدارها كل عام، و عند تعرضها للفقدان أو التلف تخصم رسوم إعادة إصدارها من حساب البطاقة.

إلغاء البطاقة

يحق للعميل إلغاء البطاقة عن طريق إرسال إخطار للمصرف قبل موعد خصم الرسوم ب 45 يوم على الأقل، و لكن يحق للمصرف معارضة الإلغاء. عند مخالفة العميل الأحكام و الشروط د، يحق للمصرف إلغاء البطاقة قبل نهاية مدتها، يحق للعميل استرداد ما يقابل المدة المتبقية من رسوم الإصدار. يحق للمصرف إلغاء البطاقة في حال عدم استلام العميل البطاقة بعد 45 يوم من إرسال الإخطار له. عند تخلف العميل عن السداد خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره، يحق للمصرف إلغاء البطاقة، و يرد المصرف للعميل جزء من رسوم الإصدار بما يقابل الفترة المتبقية بعد إيقاف البطاقة. عند تعرض البطاقة للفقد أو السرقة، يجب على العميل إبلاغ مركز البطاقات بالمملكة على الرقم 920003344 أو إبلاغ أي مركز للمركز في أي بنك في الخارج، و لابد من إخطار مركز بطاقات الراجحي، يتعهد العميل بتحمل جميع المبالغ و الأضرار المترتبة بسبب فقد البطاقة بشرط ألا تتجاوز تلك المبالغ المبلغ المتبقي في البطاقة. لا تقع أي مسؤولية على المصرف في حال قيام العميل باستخدام البطاقة في شراء سلع تخالف الشروط و الأحكام. يحق للمصرف تعديل الشروط و الرسوم بشرط ألا يمس ذلك أي حق من حقوق العميل. يحق للعميل إلغاء البطاقة في خلال 10 أيام من استلامها دون تحمل أي رسوم إلغاء ما لم يقم بتفعيلها.

و بذلك نكون قد وضحنا لك أنواع و شروط الحصول على بطاقات ائتمانية من مصرف الراجحي، و يمكنك الاستعلام عن البطاقة التي ترغب في الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي من هنا.