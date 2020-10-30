فيديو مرعب على غرار دعاية هتلر لحملة ترامب مع موسيقى «النهاية»

كان أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على موعد مع فيديو "مرعب" خلال تجمع حاشد لهم فى ولاية ميتشيجان، يوم الثلاثاء الماضى، فيما يشبه الأفلام الدعائية التى كانت تنتجها ألمانيا النازية والحكومة الشمولية التى كتب عنها جورج أورويل فى روايته "1984"، حسبما وصفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.





ونشر أندرو سوليندر، مراسل مجلة "فوربس" الأمريكية، الفيديو عبر حسابه بموقع "تويتر"، موضحًا أن المقطع حظى بأكثر من مليون مشاهدة، فيما لاقى تفاعلاً من رواد الموقع الذين نشروا صورًا تقارن الفيديو بدعاية ألمانيا النازية وكوريا الشمالية.

وبرز خلال الفيديو صور لترامب ومنافسه الديمقراطى جو بايدن، وأجزاء من تصريحات للرئيس الأمريكى، إضافة إلى أجزاء من أغنية «In The End» للفرقة الشهيرة Linkin Park، والتى سبق أن رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترمب لاستخدامها موسيقاها دون إذن.

وتشير الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح مَن الذى صنع هذا الفيديو، أو ما إذا كان قد تم عرضه فى تجمعات أخرى خلال حملة ترمب الانتخابية.