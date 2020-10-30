مصحوبا بـ تسونامي.. جرحى ودمار هائل في زلزال تركيا.. فيديو

أفادت وسائل إعلام تركية بارتفاع حصيلة مصابي زلزال مدينة إزمير إلى 152 شخصًا، موضحة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية في 12 مبنى.
كانت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أعلنت مصرع 4 أشخاص وإصابة 120 آخرين جراء زلزال ضرب مدينة أزمير التركية.
ونشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو تبين الدمار الهائل الذي حل بالمدينة جراء الزلزال، حيث ضرب فيضان أجزاء من إزمير بعد تحذير تسونامي جزئي اجتاح منطقة "سفري حصار".
فيما رصد مقطع فيديو انهيار أحد المبان متأثرا بالزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير التركية.
وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.
وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".
بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.
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