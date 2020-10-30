زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بحر إيجه غربي تركيا

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر مركزه بحر إيجه على عمق 16.5 كيلومتر، ضرب غربي تركيا.

وكشفت معلومات عن هيئة الكوارث والطوارئ التركية - وفقا لقناة العربية الإخبارية - أن الزلزال قد وقع في ولاية أزمير وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول ، فيما أفادت مصادر أخرى، بانهيار مبان في أزمير عقب الزلزال.

وأعلن والي اسطنبول أنه لم يتلق أي أنباء حول وقوع خسائر جراء االزلزال ، وكذلك أكد والي إزمير، عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية.

يذكر أن ظاهرة الزلازل في تركيا هي ظاهرة طبيعية تتكرر باستمرار تقريبا، وأسوأها ضرب مدينة أزمير بقوة 7.6 درجة، وفاجأ سكانها النيام في الثالثة فجر 17 أغسطس 1999 فحصد 17 ألف قتيل ، منهم 1000 باسطنبول، وترك 500 ألف بلا مأوى، فحل في المدينة الواقعة بالغرب التركي خرابا جعلها منكوبة، تعاني مما حدث للآن.