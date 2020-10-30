أخبار اليمن : أبوراس يشيد بنجاح مهرجانات المولد النبوي واللجنة العامة تقر إعادة بناء الأمانة العامة

أبوراس يشيد بنجاح مهرجانات المولد النبوي واللجنة العامة تقر إعادة بناء الأمانة العامةعقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها مساء اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس .

وقد تحدث رئيس المؤتمر في الاجتماع معبرا عن شكره وتقديره الكبيرين لكافة أبناء الشعب اليمني على تفاعلهم الكبير مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واحتشادهم الكبير في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات بالملايين وهي حشود عكست مدى حب اليمنيين للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه مثلت ردا على المسيئين للإسلام ورسوله في بعض الدول مثل فرنسا .

وقال أبوراس: أن تلك الحشود مثلت رسالة قوية إلى دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وأظهرت لهم الشرعية الحقيقية للشعب اليمني و الشرعية الصادقة من الشرعية الكاذبة .

وأكد أن الحشود بتلك الصورة عكست المساواة بين الجميع ولم يظهر فيها صغير او كبير بل كان الجميع متساوون .

وعبر رئيس المؤتمر عن شكره وتقديره للجهود التي بذلت لإنجاح مهرجانات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف من قبل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية المختلفة وكافة اللجان التي تولت مسؤولية انجاح المهرجانات.

وأشار أبوراس إلى الحملات الإعلامية المغرضة التي استهدفت رئيس وقيادة المؤتمر خلال الفترة الماضية والتي تولاها البعض من الداخل ومن الخارج مؤكدا أن سبب تلك الحملة يعود إلى صوابية موقف قيادة المؤتمر في انحيازها إلى الوطن واصرارها على البقاء داخل اليمن ومواجهة العدوان مع بقية القوى الوطنية وفي مقدمتها أنصار الله .

واستعرض وضع المؤتمر الشعبي العام على مختلف المستويات خلال الفترات الماضية أثناء ما كان تنظيما حاكما وما تعرض له من مؤامرات وهزات كثيرة أفرزت من هم المؤتمرون الحقيقيون والصادقون واولئك الانتهازيين والذين استخدموا المؤتمر لتحقيق مصالحهم الشخصية .

وأكد رئيس المؤتمر أن هدف قيادة المؤتمر هو الحفاظ على وحدة التنظيم وقواعده وإعادة البناء التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات الحاضر والمستقبل .

وقال أبوراس إنه وفي ضوء التفويض الذي اتخذته اللجنة العامة لرئيس المؤتمر بإعداد مشروع تحديث البناء التنظيمي للأمانة العامة فقد أعدت رئاسة المؤتمر مشروعا انطلق من نصوص النظام الداخلي وبما يحافظ على وحدة المؤتمر مستعرضا ملامح المشروع الذي تم إعداده .

هذا وقد ناقشت اللجنة العامة باستفاضة ما تضمنه المشروع المقدم من رئيس المؤتمر لتحديث البناء التنظيمي للأمانة العامة واقرته وكلفت رئيس المؤتمر البدء بتنفيذه .

كمما أكدت اللجنة تأييدها ومساندتها لكافة الخطوات والقرارات التي سيصدرها رئيس المؤتمر بهدف النهوض بالعمل التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته وتماسكه وتجسيد مواقفه الوطنية في الانحياز للشعب والدفاع عن وحدته وسيادته واستقلاله ومواجهة العدوان عليه .

كما ناقشت اللجنة العامة عددا من القضايا المدرجة في جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .