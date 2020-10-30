وأعلن وزير الداخلية التركى سليمان صويلو عن انهيار 6 مبان على الأقل فى إزمير التركية نتيجة زلزال ضرب المنطقة. وقال الوزير: "فى الوقت الحالى، تلقينا معلومات عن انهيار ستة مبان فى منطقتى بورنوفا وبيركلى فى إزمير. ولم ترد أى معلومات عن الضحايا". ونشرت وكالة أنباء "سبوتنيك" عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، مشاهد من الآثار المدمرة للزلزال الذى وقع فى إزمير بتركيا. وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة. وكان مركز الزلزال يبعد نحو 17 كم قبالة ساحل إقليم إزمير على عمق 16 كيلومترا، وقالت وسائل إعلام إن السكان شعروا بالزلزال فى ساحل تركيا على بحر إيجه وفى منطقة مرمرة التى تقع شمال غربى البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. ارتفاع ضحايا زلزال إزمير فى تركيا لـ 6 قتلى وأكثر من 200 جريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.