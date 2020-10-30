ارتفاع حصيلة ضحايا وجرحى زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة إزمير إلى 6 قتلى، ووصول عدد المصابين إلى 202 مصاب.
وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.
وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.
وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بانهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نقف بكافة إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع كافة المؤسسات والوزارات المعنية".
بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.
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