مصرع طالبين بجزيرة ساموس اليونانية في زلزال قوي

لقي طالبان مصرعهما؛ إثر انهيار جدار في جزيرة ساموس اليونانية، على خلفية زلزال قوي ضرب تركيا واليونان.
وذكرت صحيفة "ايكاثيمرني" اليونانية، ان الضحايا طالبين بإحدى المدارس، وتم انتشال جثتيهما من تحت أنقاض الجدار.
وأصيب 8 أشخاص على الأقل، في زلزال ضرب بحر إيجه، وشعر به السكان في الجزيرة اليونانية، وأجزاء من تركيا.
وتضررت عدد من المباني اليونانية، جراء الزلزال الذي كان مركزه جزيرة ساموس.
وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.
وأشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.
فيما ِأعلنت دارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدينة إزمير إلى 6 قتلى، ووصول عدد المصابين إلى 202 مصاب.
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