إيطاليا تسجل 31084 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة - فى إحصائية جديدة حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31084، ليصل إلى مستوى 647674 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا فى البلاد، وتأتى بعد أن بلغ هذا العدد يوم 27 أكتوبر 21994 حالة، وفى 28 أكتوبر 24991، وفى 29 أكتوبر 26831.

وأضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 199 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 38321 حالة.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالى تراجعا نسبيا حيث بلغ هذا العدد فى إيطاليا يوم 27 أكتوبر 221 حالة، وفى 28 أكتوبر 205، وفى 29 أكتوبر 217.

وتواجه إيطاليا فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات انخفض.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبى كونتي، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلى فى مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.