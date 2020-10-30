سى إن إن : ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا واليونان إلى 8 أشخاص

وأوضحت الشبكة أن 6 من بين هؤلاء الضحايا قتلوا فى تركيا وأصيب 257 آخرين، بينما قتل اثنان فى اليونان استخرجت السلطات فى جزيرة ساموس جثثهم من تحت الأنقاض. وأضافت الشبكة أن محاولات إنقاذ الأفراد لا تزال جارية وتم إجلاء بعض الأشخاص من منازلهم.

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