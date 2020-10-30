إسرائيل تعرض المساعدة على تركيا بعد زلزال إزمير

عرض الجيش الإسرائيلي تقديم مساعدات طارئة إلى تركيا، على خلفية الزلزال القوي بمدينة إزمير، والذي راح ضحيته 12 قتيلا.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قوات الجيش الإسرائيلي بأن تكون مستعدة لتقديم مساعدة طارئة إلى تركيا في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وقال في بيان عقب محادثة بين ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والملحق العسكري التركي في إسرائيل إن تل أبيب على استعداد لإرسال بعثة خاصة بشكل فوري للمشاركة في عمليات الإنقاذ في المباني المتضررة كم الزلزال.

وأعرب جانتس عن تعازي إسرائيل لوقوع ضحايا في زلزال تركيا، مبديا استعداده لإرسال فريق للمساعدة والإنقاذ مع إقامة مستشفى ميداني لمعالجة المصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال إزمير في تركيا إلى 12 قتيلا، فيما وصل عدد المصابين إلى 419.

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.