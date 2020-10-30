ضربة لتركيا.. الأمم المتحدة تتحرك لطرد المرتزقة من ليبيا

قالت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي إنجاز جوهري في الصراع.

وأضافت المبعوثة الأممية إلى ليبيا في تصريحات لقناة "العربية"، أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين تنقلهم تركيا إلى طرابلس لدعم ميليشيات حكومة الوفاق.

وأوضحت ويليامز أن الليبيين سئموا من القتال ويريدون العودة للاستقرار، وتابعت: "سيتم إنشاء قوات شرطة مشتركة ستنتشر في مناطق التماس في ليبيا".

وأكدت أنه جار العمل على دمج المجموعات المسلحة بالجيش الليبي، مشددة على أن الليبيين وحدهم يقررون شكل السلطة للمرحلة الانتقالية.

وأيدت ويليامز بقاء فايز السراج لفترة مؤقتة في رئاسة حكومة الوفاق بهدف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تتفهم كل الهواجس حول المرحلة الانتقالية في ليبيا، مضيفة أنه يجب توحيد جميع المسارات التي تعمل على الحل.

واتقفت الأطراف الليبية في 23 أكتوبر الماضي على وقف دائم لإطلاق النار بعد محادثات في جنيف استمرت 5 أيام.