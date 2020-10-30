نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دفع فواتير اوريدو Ooredoo وخطوات وآلية دفع الفواتير في دولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفع فواتير اوريدو، هي خدمة من الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للاتصالات في دولة الكويت، والتي يطلق عليها في الوقت الحالي اسم اوريدو Ooredoo دون الحاجة إلي الذهاب إلي أحد فروع الشركة لدفع الفاتورة وتضييع الكثير من الوقت و المجهود علي العميل، ومن المعروف أن شركة اوريدو قد تأسست في عام 1999 ميلادية وهي من أهم شركات الاتصالات التي توجد في الكويت والتي تعمل علي تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالإنترنت وشرائح الاتصالات، كما قامت الشركة بتوفير طرق مختلفة لدفع الفواتير عن طريق الأنترنت من خلال تحميل تطبيق اوريدو علي أجهزة الهاتف الذكية مثل الايفون أو الهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي لموقع شركة اوريدو.

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دفع فواتير اوريدو Ooredoo الكويت

كما ذكرنا سابقاً أن هناك العديد من الطرق التي يتمكن من خلالها العميل من دفع الفواتير الخاصة به سواء عن طريق تحميل التطبيق علي الهاتف المحمول أو عن طريق الموقع الرسمي للشركة ولمعرفة طريقه دفع الفواتير الخاصة بك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول علي الإنترنت وعليك تحميل تطبيق My ooredoo .

. عليك إنشاء حساب جديد وكتابة جميع البيانات المطلوبة منك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح .

إن كنت مسجلاً من قبل يجب عليك كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

سيتم فتح القائمة الرئيسية يجب الضغط علي أيقونة ” ادفع “.

يجب اتباع الخطوات اللازمة لإنهاء عملية الدفع .

دفع فواتير اوريدو وآلية الدفع عن طريق الموقع الرسمي للشركة

قد قامت شركة اوريدو بتوفير العديد من الطرق التي يمكن من خلالها دفع الفواتير الخاصة بالعميل عن طريق الموقع الرسمي للشركة بشكل مباشر ويتم الدفع عن طريق اتباع الخطوات التالية :