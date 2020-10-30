فتح حساب سامبا إلكترونياً 1442 | وبعض التمويلات من البنك

أتاح بنك سامبا الدولي إمكانية فتح حساب سامبا سواء عن طريق البنك مباشرة أو عن طريق ملء استمارة إلكترونية من خلال الإنترنت، حيث يوفر البنك إمكانية امتلاك حساب جارٍ سواء للسعودي أو للمقيمين في أراضي المملكة، وذلك لتتمتع بالتمويلات الشخصية بدون كفيل، والتي يقدمها البنك، والتي تتوافق من شروط الشريعة الإسلامية، أو تمكينك من مزاولة عمليات التداول الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية للبنك.

بنك سامبا

مجموعة بنوك سامبا المالية، والتي توجد بالمملكة العربية السعودية، حيث يتميز هذا البنك بالسمعة الجيدة لدى المواطنين السعوديين، وذلك لأن تاريخ هذا المصرف قد تأسس في عام 1980 ميلادياً، لذلك يقوم العديد من المواطنين بالاستثمار في هذا البنك، ويتزايد عدد العملاء يوماً بعد يوم.

ويعتبر بنك سامبا من البنوك التابعة للاستثمار الأمريكي في المملكة العربية السعودية، حيث يستحوذ على أسهم البنك مجموعة سيتي الأمريكية، ولذلك يقوم البنك بتقديم بعض القروض التمويلية.

فتح حساب سامبا

وقد قد البنك للعملاء إمكانية فتح حساب جارٍ بالبنك من خلال الإنترنت وذلك عبر التسجيل من خلال منصة البنك الإلكترونية، وهناك بعض الخطوات التي ستمكنك من إنشاء هذا الحساب بسهولة، والخطوات هي:

يلزمك أولاً الدخول إلى منصة بنك سامبا.

يظهر أمامك مربع بيانات، فإن كنت مواطناً سعودياً، فقم بكتابة الرقم الخاص بالهوية الوطنية، أما إن كنت رجلاً مقيماً بالمملكة، فقم بكتابة رقم الإقامة الخاص بك.

وفي المربع الثاني قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك.

قم بكتابة رمز التحقق الموجود بالصورة، ثم اضغط إرسال.

بعد ذلك يتم استلام كود تفعيل على رقم الجوال الخاص بك.

بعد بكتابة كود التفعيل، اضغط على تسجيل.

بعد تنفيذ تلك الخطوات البسيطة، يكون قد تم تسجيل حساب خاص بك في بنك سامبا، وفي خلال عدة أيام يتم استلام رسالة نصية عبر رقم الجوال الخاص بك، ليُبلغك بالتوجه لأقرب فرع للبنك، والحصول على بطاقة الصراف الآلي، أو الحصول عليها من خلال البريد.

شروط فتح حساب بنك سامبا

هناك عدد من الشروط البسيطة التي يجب أن تتوافر في العميل ليتمكن من امتلاك الحساب الجاري بدون أي تأخير في التفعيل، وتلك الشروط هي:

ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عاماً، وقد وفر البنك خدمة فتح حساب خاص بالقاصرين، للتغلب على تلك المشكلة. يلزم على المقيم تقديم العنوان الموجود بالإقامة بصورة صحيحة. يلزم توافر، إما بطاقة هوية وطنية للسعودي، أو إقامة للمقيم، وتكون كل منهما في حالة سريان بالنسبة لصلاحيتهما.

تمويلات بنك سامبا

ولأن بنك سامبا يهتم بعملائه، فقد قدم العديد من التمويلات والقروض، التي تمكنك من امتلاك مشروعك الخاص، وأمثلة تلك التمويلات هي:

قرض المتقاعدين، حيث يصل هذا القرض إلى حوالي 500,000 ريال سعودي، للمتقاعدين حتى يتمكنوا من عمل مشاريعهم الخاصة.

ريال سعودي، للمتقاعدين حتى يتمكنوا من عمل مشاريعهم الخاصة. كذلك يقدم البنك تمويل شخصي بدون كفيل، يصل القرض إلى 5000 ريال ، بأقل راتب.

، بأقل راتب. قرض التمويل العقاري من بنك سامبا.

وبذلك يكون قد اتضح لنا كيفية فتح حساب سامبا إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى البنك، كذلك قمنا بتوضيح شروط فتح ذلك الحساب، ثم قمنا بتوضيح بعض التمويلات والقروض التي يقدمها البنك لعملائه.