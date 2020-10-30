"زلزال إيجة" يخلف مزيدا من الضحايا في تركيا واليونان

ارتفع عدد القتلى الذين خلفهم الزلزال الذي ضرب منطقة إيجة، الجمعة، ليصل عدد الضحايا في تركيا إلى 12 قتيلا، فيما أكدت السلطات اليونانية مقتل مراهقين اثنين.

وكان زلزال قوي قد هز منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا، الجمعة، وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه يوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأميركي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة الأناضول التركية: "حدوث ’تسونامي‘ جزئي في منطقة ’سفري حصار‘ جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص".

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن عدد القتلى في تركيا بسبب الزلزال ارتفع إلى 12، لافتة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 419.

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ في17 مبنى منهارا أو متضررا مستمرة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي جزيرة ساموس اليونانية، قتل مراهقان اثنان إثر انهيار جدار مبنى، في أعقاب الزلزال، حسبما أعلن جهاز الإطفاء.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوناني أن الضحيتين هما طالبان يبلغان من العمر 15 و17 عاما، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن الزلزال بلغت قوته الأولية 6.9 درجة، وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شمال شرق جزيرة ساموس اليونانية.