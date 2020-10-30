فيديوجراف.. آخرها نيس .. حوادث هزت فرنسا

شهدت مدينة نيس الفرنسية، أمس الخميس، حادث طعن بمحيط كنيسة نوتردام، ما أسفر عن عدد من الإصابات، لكن لم يكن هذا هو الحادث الوحيد خلال الفترة الأخيرة، حيث تعددت حالات الاعتداء فى عدد من المدن الفرنسية.





ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز الحوادث التى شهدتها فرنسا خلال الآونة الأخيرة: وفى 16 أكتوبر 2020، أقدم لاجئ شيشانى على قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتى، بعدما عرض على تلامذته صورًا كاريكاتورية للنبى محمد فى درس على حرية التعبير. وفى 3 أكتوبر 2019، قتل ميكايل هاربون 3 ضباط شرطة وموظفا مدنيا، حيث كان يعمل منذ 2003 فى دائرة المعلومات فى مركز شرطة باريس.

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