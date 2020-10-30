مقتل طفلين فى جزيرة يونانية إثر زلزال بحر إيجه

وأكد مسؤولون يونانيون أن جثتى الضحيتين القاصرين، وهما طفل وطفلة، انتشلتا من تحت أنقاض جدار منهار فى مدينة فاثى بجزيرة ساموس التى تضررت بالزلزال. ولا تزال عمليات البحث مستمرة فى الجزيرة، ووردت حتى الآن أنباء عن ثمانية أشخاص أصيبوا جراء الزلزال بجروح لا تهدد حياتهم. وألحق الزلازل نفسه أيضا أضرارا كبيرة بولاية إزمير غربى تركيا، حيث خلف ستة قتلى وأكثر من 250 جريحا، حسب آخر المعطيات.

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