زلزال ثان بقوة 5.1 درجة يضرب غرب تركيا

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الزلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر وهو وقع قبالة ولاية آيدن عرب تركيا، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

ولم تعلن السلطات التركية حتى الآن عن سقوط إصابات جراء هذا الزلزال.

ويأتى ذلك بعد أن أفادت "آفاد"، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، بمقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين جراء زلزال بلغت قوته 6.6 درجة وقع فى بحر إيجة وضرب ولاية إزمير غرب تركيا.

وأوضحت أن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومترا تحت سطح الأرض.

كما ضرب الزلزال جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل تلميذان فى مدرسة بمدينة فاثى، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

وحذر خبراء الزلازل فى اليونان من احتمال وقوع هزات أرضية جديدة فى بحر إيجة قد تبلغ قوتها 6.2 درجة.