فرنسا تصدر تعليمات لسفاراتها بتعزيز التدابير الأمنية

أعلن وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، أن السلطات الفرنسية أصدرت أوامرها للسفارات الفرنسية فى الخارج بتعزيز إجراءات الأمن، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال لودريان، اليوم الجمعة، "التهديدات قوية فى الخارج أيضا. كل شيء يتحول سريعا من كراهية افتراضية إلى واقع عنيف. لقد قررنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن مصالحنا ومواطنينا. تم إصدار تعليمات لسفرائنا بتعزيز التدابير الأمنية".

وتعرضت مدينة نيس، جنوبى فرنسا، صباح يوم أمس، لاعتداء بعد أن أقدم شخص على قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين داخل كنيسة نوتردام وخارجها فى مدينة نيس.

واستطاعت الشرطة إصابة المعتدى بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ملف التحقيق بعد أن تبين أن الاعتداء له خلفيات "إرهابية".