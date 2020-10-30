بعث عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ببرقية إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون للإطمئنان على صحته.
أكد رئيس البرلمان العربي في برقيته أنه تلقى بقلق بالغ خبر الوعكة الصحية التي ألمت بفخامة الرئيس عبدالعزيز تبون، متمنيًا الشفاء العاجل للرئيس الجزائري ، وأن يتمتع بدوام الصحة والعافية.
وعبر رئيس البرلمان العربي في برقيته أنه لا يسعه في هذا المقام إلا أن يتوجه إلى الله العلي القدير داعيًا أن يمن على الرئيس بموفور الصحة وتمام العافية ويمده بالشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، ويحفظه من كل مكروه، وأن يعود سالمًا معافًا إلى أرض الوطن في أقرب وقت.
كما تمنى رئيس البرلمان العربي أن يمن الله على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الكريم بالأمن والأمان والتقدم والإزدهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برقية من رئيس البرلمان العربي للرئيس الجزائري.. ما محتواها ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.