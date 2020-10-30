برقية من رئيس البرلمان العربي للرئيس الجزائري.. ما محتواها ؟

بعث عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ببرقية إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز تبون للإطمئنان على صحته.

أكد رئيس البرلمان العربي في برقيته أنه تلقى بقلق بالغ خبر الوعكة الصحية التي ألمت بفخامة الرئيس عبدالعزيز تبون، متمنيًا الشفاء العاجل للرئيس الجزائري ، وأن يتمتع بدوام الصحة والعافية.

وعبر رئيس البرلمان العربي في برقيته أنه لا يسعه في هذا المقام إلا أن يتوجه إلى الله العلي القدير داعيًا أن يمن على الرئيس بموفور الصحة وتمام العافية ويمده بالشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، ويحفظه من كل مكروه، وأن يعود سالمًا معافًا إلى أرض الوطن في أقرب وقت.

كما تمنى رئيس البرلمان العربي أن يمن الله على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الكريم بالأمن والأمان والتقدم والإزدهار.