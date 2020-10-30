إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز 10 ملايين حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا أكثر من 10 ملايين حالة، وفقا لإحصاء وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
في وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في أوروبا بمثابة تحذير للولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن أوروبا باتت بؤرة لجائحة كورونا مجددا، حيث تسجل القارة الآن عددًا أكبر وأسرع من الوفيات مقارنة بالولايات المتحدة.
وأشارت إلى إن ارتفاع المعدلات يمثل انعكاسا مصيريا مفاجئا يدفع بعض الحكومات إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق التي كانت تأمل الدول في تجنبها.
وأضافت أن الارتفاع الكبير في الإصابات يؤدي إلى استنفاد قدرة المستشفيات في المدن الأكثر تضررًا في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وأماكن أخرى.
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