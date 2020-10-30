ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا

قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد القتلى في تركيا بسبب زلزال وقع الجمعة ارتفع إلى 17.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 709، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ في 17 مبنى منهارا أو متضررا مستمرة.

وشعر السكان في اليونان وتركيا بالزلزال. وقال مسؤولون يونانيون إن شخصين توفيا في جزيرة ساموس.

وكان زلزال قوي قد هز منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا، الجمعة، وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وبينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه يوم الجمعة، قال مركز الرصد الزلزالي الأميركي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بحسب مقياس ريختر.

وفي حسابها على موقع تويتر، قالت وكالة الأناضول التركية: "حدوث ’تسونامي‘ جزئي في منطقة ’سفري حصار‘ جراء زلزال إزمير ومعلومات أولية عن إصابة شخص".

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن عدد القتلى في تركيا بسبب الزلزال ارتفع إلى 12، لافتة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 419.