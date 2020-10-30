فرنسا تسجل 49 ألفا و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 وفاة

وارتفع المعدل اليومى لإصابات كورونا فى فرنسا الجمعة مقارنة بيوم الخميس، حين تم تسجيل 47637 إصابة بكورونا، لكنه أدنى من المستوى القياسى المسجل يوم الأحد الماضى، حين كان أكثر من 52 ألف حالة.
ووصلت نسبة الاختبارات الإيجابية للكشف عن فيروس كورونا إلى 20% مقابل 19.4% يوم الخميس.
وبلغ إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى فرنسا مليونا و331 ألفا و984 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 36565
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