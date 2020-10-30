30 تركيا يقتحمون كنيسة فى فيينا

وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية اليوم إن الحادث لم يسفر عن أى أضرار، وقد هرب الشباب فور وصول الشرطة بعد بلاغ من كاهن الكنيسة.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب تولى فورا التحقيق فى القضية، وقد قامت الشرطة بفحص 10 من المراهقين وتمكنت أيضًا من تحديد هويتهم.
يشار إلى أن الشرطة النمساوية ترجح أن تكون هذه المجموعة من العناصر التركية المتطرفة التى نفذت أعمال شغب سابقة فى نفس المنطقة قبل شهور.
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