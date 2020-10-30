وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن تركيا سجلت 114 هزة ارتدادية بعد وقوع الزلزال فى إزمير غربى البلاد، مضيفة أن محاولات الإنقاذ فى 17 مبنى، من بينهم 4 منهارة بشكل كامل، لا تزال مستمرة.
وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد قالت فى وقت سابق اليوم إن 12 شخص على الأقل قتلوا وأصيب 419 آخرون إثر وقوع الزلزال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد مصابى زلزال تركيا إلى 522 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.