ارتفاع عدد مصابى زلزال تركيا إلى 522 شخصا

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن تركيا سجلت 114 هزة ارتدادية بعد وقوع الزلزال فى إزمير غربى البلاد، مضيفة أن محاولات الإنقاذ فى 17 مبنى، من بينهم 4 منهارة بشكل كامل، لا تزال مستمرة.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد قالت فى وقت سابق اليوم إن 12 شخص على الأقل قتلوا وأصيب 419 آخرون إثر وقوع الزلزال.