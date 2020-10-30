الإنسانية فوق السياسة.. تركيا توجه الشكر للسعودية

شكرت الخارجية التركية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، نظيرتها السعودية على المواساة في ضحايا زلزال إزمير.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أعادت الخارجية التركية نشر تغريدة لخارجية المملكة، وأرفقتها بالقول: "شكرا لكم على تمنياتكم بالسلامة والعافية".

وعلقت المملكة العربية السعودية على الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير التركية، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا.

وأعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في إزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه.

وتمنت الوزارة السعودية، من الله، أن يرحم القتلى ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة إزمير غربي تركيا، ما خلف خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت الإدارة في بيان، أن الزلزال مركزه بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.