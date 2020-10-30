فرنسا تعتقل رجلا نشر صورة ضحية من هجوم نيس

اعتقلت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، رجلا بعد نشره صورة لواحدة من الضحايا الثلاثة لجهوم كنيسة نوتردام في مدينة نيس.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن الرجل نشر الصورة على إحدى منصات الإنترنت، فيما قالت النيابة إنه تم استجواب المشتبه به ظهر اليوم وفتحت تحقيقا حول نشر رسائل عنيفة.

وانتشرت صورة المرأة البالغة 60 عاما على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة، والتي أصيبت بجرح شديد في الحلق وكادت رأسها على وشك أن تقطع.

ووقع هجوم طعن بكنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، امس الخميس، قتل خلاله 3 أشخاص.

من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن منفذ هجوم نيس تونسي الجنسية يدعى إبراهيم العويساوي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويأتي الهجوم في نفس الشهر الذي قطعت فيه رأس المدرس الفرنسي صاموئيل باتي، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض الأستاذ على تلاميذه في حصة دراسية.