فرنسا تسجل 50 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا 49215 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 47637 حالة في اليوم السابق.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى مليون و331984 حالة، بينما زاد الوفيات بواقع 256 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 36565 في المجمل.
يذكر أن الرقم القياسي الذي سجلته فرنسا بعدد الإصابات بلغ 52010 يوم الأحد الماضي.
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