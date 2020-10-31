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انت الان تتابع تفاصيل خبر “زلزال تركيا” انهيار مباني ومئات الجرحى والقتلى نتيجة زلزال عنيف ضرب تركيا منذ قليل “فيديو وصور” والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل زلزال تركيا الذي ضرب مدينة أزمير منذ ساعات قليلة وخلّف مئات الجرحى والقتلى، وتسبب في انهيار العديد من المنازل، وتعمل فرق البحث والإنقاذ على إزالة المخلفات والبحث عن مفقودين أو ناجين، كما شعر بالزلزال سكان مدينة اسطنبول وسكان الجزر اليونانية.
تفاصيل زلزال تركيا العنيف الذي خلّف مئات الجرحى والقتلى
وتسبب الزلزال في انهيار العديد من المباني التي يسكنها المواطنون، وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية فإن أعداد القتلي ارتفع حتى الآن إلى 12 قتيل، كما وصلت أعداد الإصابات إلى أكثر من 400 مصاب حتى الآن، وما زال البحث جارياً عن ناجين تحت الأنقاض.
كما بلغت قوة زلزال تركيا نحو 6.6 درجة بمقياس ريختر بحسب السلطات التركية، لكن هيئة المساحة الأمريكية أكدت أن قوته 7 درجات، وانهار ما يقرب من 20 منزل، وكانت أكثر المدن المتضررة من الزلزال هي مقاطعة أزمير التركية.
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وغرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الزلزال قائلاً، ان الدولة التركية سوف تسخر كل إمكانياتها للوقوف بجوار مواطنينا المتضررين، مؤكداً أنه تم بدء العمل الآن في المنطقة المتضررة، وأضاف أن هناك من أشخاص من بين الضحايا يخضعون الآن لعمليات جراحية.
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