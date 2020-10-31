أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نزع فتيل أزمة كراباخ

أفاد بيان مشترك صادر عن قوى كبرى بأن وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اتفقا على مجموعة من الخطوات العاجلة لحل الصراع بينهما في إقليم ناغورنو كراباخ بعد عقد محادثات.
وتسببت معارك مستمرة منذ أكثر من شهر في مقتل المئات.
وقال البيان الصادر عن مبعوثين من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة إن الوزيرين اجتمعا في جنيف واتفقا على عدم الاستهداف العمدي للمدنيين وبدء عملية لتبادل الجثث في أرض المعركة وتقديم قوائم بالأسرى والمعتقلين خلال أسبوع بهدف تبادلهم.
وأشار البيان إلى أن الدولتين ستتواصلان من أجل مناقشة قضايا "متعلقة بآليات محتملة للتحقق من وقف إطلاق النار". وفشلت ثلاث هدنات من قبل في وقف المعارك التي نشبت مؤخرا بسبب النزاع على إقليم ناغورنو كراباخ.
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