أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة غربي البلاد إلى 20 شخصا، وارتفاع الجرحى إلى 786 مصابا.
وقالت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان "الزلزال أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 786 آخرين".
وبحسب الوكالة يعمل بمكان الزلزال 3204 منقذ و20 كلب بحث و450 سيارة.
وأمس الجمعة، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20 قتيلا و786 مصابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.