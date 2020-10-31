اتفاق سوداني أمريكي حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن اتفاق مع السودان حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية.

وذكرت قناة "العربية" أن الاتفاق يمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان في قضايا الإرهاب.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستقدم "81 مليون دولار من المساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونجرس باعتزامه شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويُنظر على نطاق واسع إلى إلغاء التصنيف، الساري منذ 27 عامًا، على أنه مرتبط بالاتفاق مع إسرائيل.

وجاء إعلان ترامب عن توصل السودان وإسرائيل إلى إبرام اتفاق سلام، الجمعة الماضية، بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض بشأن إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

ووافق السودان على تسوية مع الناجين وعائلات ضحايا هجمات تنظيم القاعدة في 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا، وهجوم 2000 على المدمرة الأمريكية يو إس إس كول، ومقتل جون غرانفيل، موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالخرطوم في 2008.