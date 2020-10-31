كردستان العراق تعلن توقف صادرات النفط لتركيا بعد هجوم إرهابي

دانت حكومة إقليم كردستان العراق وبشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب تصدير النفط الخاص بإقليم كردستان.
وتم استهداف الأنبوب المصدر للنفط من إقليم كردستان في يوم الأربعاء 28 أكتوبر، مما أدى إلى توقف عملية تصدير النفط من الإقليم.
واستنكر بيان لحكومة إقليم كوردستان هذه الفعلة، مؤكدة أن هذه التصرفات ستتسبب في تعقيد الأمور في الإقليم والمنطقة بشكل عام.
وأضاف البيان أن حكومة الإقليم لن تسمح، وبأي شكل من الأشكال، أن تتعرض مصالحها للتهديد والخطر ولن تقبل باستهداف قوت شعب كردستان تحت أي ظرف.
وتؤكد بأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذه الفعلة النكراء والمتورطين فيها.
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