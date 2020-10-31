شاهد.. أول صور لمنفذ حادث اقتحام ساحة الحرم المكي بسيارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى للسائق الذي اقتحم ساحة الحرم المكي بسيارة مسرعة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الجهات الأمنية باشرت حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذى".

وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة عبر السوشيال ميديا رجال الأمن وهم يخرجون السيارة التي اصطدمت بأبواب الحرم المكي، إلى خارج الساحات.