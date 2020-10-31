مسؤولون أميركيون: متسللون إيرانيون قرصنوا بيانات ناخبين

قال مسؤولون أميركيون إن المتسللين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأميركيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين.

وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك "نجاح الجاني في الحصول على بيانات تسجيل ناخبين في ولاية واحدة على الأقل". وتتأهب السلطات الأميركية لمواجهة أي تسلل الكتروني محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء القادم الثالث من نوفمبر.

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