الحصان الأسود قادش يلحق بسوسيداد على قمة الليغا

سجل قادش الوافد الجديد هدفين في غضون ثلاث دقائق ليهزم مضيفه إيبار 2-صفر وينضم مؤقتا إلى ريال سوسيداد في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وضع ألفارو نيجريدو قادش في المقدمة في الدقيقة 36 وضاعف سالفادور سانشيز الغلة بعدها بثلاث دقائق ليرفع الفريق الزائر رصيده إلى 14 نقطة من ثماني مباريات متأخرا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد الذي لعب سبع مباريات.
ويحتل ريال مدريد، الذي يستضيف ويسكا يوم السبت، المركز الثالث برصيد 13 نقطة من ست مباريات.
وحقق قادش بالفعل مفاجأة كبيرة هذا الموسم بالفوز على ريال مدريد في عقر داره 1-صفر في وقت سابق هذا الشهر.
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