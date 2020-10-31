أميركا تتخطى عتبة 9 ملايين إصابة بكورونا

تخطت الولايات المتحدة عتبة 9 ملايين إصابة مثبتة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية على صعيد تتبع أعداد الإصابات والوفيات في البلد.

وتزداد الإصابات منذ بداية الخريف في البلد الذي يمثل القوة الاقتصادية الأولى عالمياً، وهو الأكثر تضرراً في العالم مع تسجيله أكثر من 229 ألف وفاة جراء الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة الخميس نحو 91290 إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية جديدة، وذلك حتى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي وبناء على أرقام الجامعة التي مقرها بالتيمور.

وكان البلد قد سجل السبت الماضي حصيلة قياسية يومية بلغت 88973 إصابة.

ويشهد الوضع الوبائي حاليا تدهورا في شمال البلد وغربه الوسيط.

وقبل أربعة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، جعل المرشح الديموقراطي جو بايدن من إدارة الأزمة الصحية زاوية هجومه الأساسية على غريمه دونالد ترامب.

وتسبب وباء كوفيد-19 بأسوأ أزمة صحية في الولايات المتحدة منذ الانفلونزا الإسبانية عام 1918، وأسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة 1929.

وصارت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 8,1 مليون إصابة.