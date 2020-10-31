جدول الحصص الأسبوعي 1442ه‍| جدول الأسبوع العاشر لجميع المراحل على قنوات عين

جدول الحصص الأسبوعي 1442ه‍، الأسبوع العاشر لجميع المراحل على قناة عين التعليمية التي تعلنه اليوم السبت الموافق 14 ربيع الأول 1442ه‍ وزارة التعليم السعودية للمراحل الدراسية (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، حيث أوضحت وزارة التعليم مؤخراً عن خطوات إجراء الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي الأول عبر منظومة التعليم عن بعد، وذلك وبعد أن اتخذت وزارة التعليم القرار السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإستكمال الفصل الدراسي الأول عن بعد.

وأوضحت وزارة التعليم السعودية أنها ستقوم بدراسة المستجدات فى نهاية الترم الأول من العام الجاري 1442ه‍ لقياس مدى إمكانية عودة الدراسة فى المدارس من جديد، حيث اعتمدت وزارة التعليم السعودية على التدريس عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية، التي تصدر جدول الحصص الدراسية يوم السبت من كل أسبوع، لتبدأ الدراسة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع.

جدول الحصص الأسبوعي 1442 الأسبوع العاشر عبر قنوات عين التعليمية

يذكر أن وزارة التعليم السعودية خصصت بعض القنوات الفضائية لاستكمال مسيرة التعليم عن بعد وهي قنوات عين التعليمية، والتي يتم بثها عبر القمر الصناعي عرب سات على تردد 12437 عمودي، حيث تبدأ الدراسة فى تمام الساعة 9 صباحاً للمرحلة الدراسية الثانوية والمتوسطة، فيما تبدأ الدراسة إلى عبر قنوات عين للمرحلة الابتدائية فى تمام الساعة 3 عصراً، كما تقوم قنوات عين بإعادة الدروس والحصص الدراسية طوال ساعات اليوم وعبر قنوات اليوتيوب.

كيفية الحصول على جدول الحصص الأسبوعي 1442

اتاحت وزارة التعليم السعودية للطلاب والطالبات من المرحلة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية تحميل جدول الحصص الدراسية للأسبوع العاشر من عملية التعليم عن بعد والتي تتم عبر قنوات عين التعليمية ومنصة مدرستي وذلك عبر إتباع عدة خطوات بسيطة والتي جاءت كالتالي:

الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السعودية، أو الدخول على موقع منصة مدرستي schools.madrasti.sa. القيام بتسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت اوفيس. تسجيل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بك. الضغط على جدولي ومن خلاله يتم الحصول على الجدول الأسبوعي للاسبوع العاشر 1442ه‍.

فى النهاية نوجه عناية القراء الاعزاء أن الإعلان عن جدول الحصص الدراسية للأسبوع العاشر يعلن فى تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت من كل أسبوع، وفور الإعلان سنقوم بتنزيل جمع جدول الحصص الدراسية للأسبوع العاشر.