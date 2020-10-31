بلجيكا تفرض عددا من التدابير لمواجهة فيروس كورونا

وقال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة: "مع ارتفاع الإصابات بالفيروس وارتفاع أعداد المرضى فى المستشفيات هناك خيار واحد فى هذه الحالة، هو أن نقلل من التواصل والاتصالات بين الأشخاص، وأن نحمى الطاقم الطبى وبسرعة، ولذلك قررنا تشديد الإغلاق الحالى، وبناءً على الأرقام والبيانات هذه هى الفرصة الأخيرة إذا ما أردنا خفض المعدلات".

وأوضح دى كرو أن "متاجر المواد الغذائية ستبقى مفتوحة، وتم تمديد عطلة الخريف للمدارس حتى 15 نوفمبر، ولا يمكننا كذلك السماح لمزيد من الأصدقاء أو العائلة بالالتقاء فى المنزل"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".

ونوه رئيس الوزراء البلجيكى، "كما سنوقف عمل المهن الأخرى مثل مصففى الشعر وصالونات التجميل.. العمل عن بعد إلزامى قدر الإمكان، وكذلك ارتداء الكمامات إلزامى".

مشيرا "كما يجب إغلاق المسابح والمطاعم والحانات فى الفنادق. إذ سيتم تناول الوجبات فقط فى غرف الفنادق. الحد الأقصى لحضور الجنازات 15 شخصًا فقط. وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بداء من مساء يوم الأحد القادم، وسنقيم الإجراءات المشددة فى الأول من ديسمبر".