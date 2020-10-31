ارتفاع عدد قتلى زلزال أزمير غربي تركيا إلى 24 وإصابة 804

أعلنت السلطات التركية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير، غربي البلاد إلى 24 قتيلا وأكثر من 800 جريح.
وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان أن "عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد أمس الجمعة ارتفع إلى 24 شخصا وعدد المصابين إلى 804".
وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب البلاد، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وأعلن رئيس بلدية مدينة إزمير التركية، طونج صويار، أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار نحو 20 مبنى جراء الزلزال.
بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية أنه تم تشكيل خلية أزمة تابعة لها إثر زلزال إزمير مع تكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.
كما أسفر الزلزال عن تدمير مبان في جزيرة ساموس اليونانية، حيث قتل تلميذان في إحدى المدارس المحلية إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.
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