انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” لحظة اقتحام الحرم المكي بسيارة مسرعة من شخص غير طبيعي وأول بيان رسمي والصور الأولى للجاني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا اللحظات الأولى لـ اقتحام الحرم المكي بسيارة تسير بسرعة عالية جداً، وارتطامها بإحدى بواباته من الداخل مما أدى إلى توقفها، وعلى الفور أسرع رجال الشرطةـ، والذين تمكنوا من القبض على قائد السيارة مرتكبة الواقعة، ونشر شطاء صور الجاني التي توثق لحظة القبض عليه.

اقتحام الحرم المكي بسيارة مسرعة وأول بيان رسمي

ووفق الصور المتداوالة لمقتحم الحرم المكي فقد اتضح أنه صاحب بشرة سوداء، وكان عاري الجسد من أعلى، وفور القبض عليه تم تقييده من يديه ورجليه، كما ظهر عى أنفه نقطة دماء ويبدو أنها من جراء الإرتطام ببوابة الحرم.

وفي أول بيان رسمي من إمارة مكة على اقتحام الحرم المكي بسيارة، قالت الإمارة في بيانها على لسان متحدثها الرسمي سلطان الدوسري، أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات في الحادث، وأن السيارة كانت تسير بسرعة علية، بالقرب من الساحة الجنوبية للحرم، وانحرفت السيارة فحدث الإقتحام، وأوضح الدوسري أن الجاني يبدو عليه أنه غير طبيعي.

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كما أكدت إمارة مكة أنه لم تحدث أي إصابات نتيجة الحادث، وتم عرض مرتكب الواقعة على النيابة لمباشرة التحقيقات، وهذه هي الصور الأولى لقائد السيارة أثناء القبض عليه، وفيديو الإقتحام أعلى الخبر.