أمريكا تسجل أكثر من 9 ملايين إصابة بفيروس كورونا

وتزداد الإصابات منذ بداية الخريف فى البلد الذى يمثل القوة الاقتصادية الأولى عالمياً، وهو الأكثر تضرراً فى العالم مع تسجيله أكثر من 229 ألف وفاة جراء الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة الخميس نحو 91290 إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهى حصيلة قياسية جديدة، وذلك حتى الساعة 20,30 بالتوقيت المحلى وبناء على أرقام الجامعة التى مقرها بالتيمور.

وكان البلد قد سجل السبت الماضى حصيلة قياسية يومية بلغت 88973 إصابة.

ويشهد الوضع الوبائى حاليا تدهورا فى شمال البلد وغربه الوسيط.

وقبل أربعة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، جعل المرشح الديموقراطى جو بايدن من إدارة الأزمة الصحية زاوية هجومه الأساسية على غريمه دونالد ترامب.

وصارت الهند ثانى أكثر دول العالم تضررا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 8,1 مليون إصابة.