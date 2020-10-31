مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 35 آخرين إثر وقوع انهيار أرضى فى السلفادور

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الانهيار الأرضى وقع بعد تحريك الأرض من الجزء العلوى فى بركان "سان سلفادور" مما تسبب فى انهيار منازل وتجريف الأشجار على طول مسار يبلغ حوالى 3 كيلومترات على بعد ما يقرب من 20 كيلومتراً شمال العاصمة سان سلفادور.

وقال مدير الدفاع المدنى فى السلفادور "ويليام هيرنانديز" إن البيانات الأولية تشير إلى أن حوالى 40 منزلاً قد دمرت.