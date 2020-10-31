وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الانهيار الأرضى وقع بعد تحريك الأرض من الجزء العلوى فى بركان "سان سلفادور" مما تسبب فى انهيار منازل وتجريف الأشجار على طول مسار يبلغ حوالى 3 كيلومترات على بعد ما يقرب من 20 كيلومتراً شمال العاصمة سان سلفادور.
وقال مدير الدفاع المدنى فى السلفادور "ويليام هيرنانديز" إن البيانات الأولية تشير إلى أن حوالى 40 منزلاً قد دمرت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقدان 35 آخرين إثر وقوع انهيار أرضى فى السلفادور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.