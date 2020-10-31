ترامب : بايدن سيدمر المحكمة العليا

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وقبيل 3 أيام من اقتراع الرئاسة، وجه ترامب رسالة للأمريكيين عبر "تويتر"، قال فيها إن "بايدن سيدمر المحكمة العليا للولايات المتحدة.. لا تدعوا هذا يحدث".
وفى تغريدة منفصلة، كتب ترامب: "إذا تم فعلاً انتخاب جو بايدن النائم على نفسه رئيسًا، فإن القضاة الأربعة (زائد 1) الذين ساعدوا فى تحقيق مثل هذا الفوز السخيف، سيمكنهم الحصول على رتبة فى محكمة معبأة بشكل كبير، وقابلة للانعكاس أيضاً. وعلى الأقل سيكون العديد من القضاة الجدد من اليسار الراديكالى".
وبتعيين إيمى كونى باريت، رئيسة للمحكمة العليا فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح المحافظون يتمتعون بأغلبية 6-3 فى المحكمة العليا، وقد يتم استدعاؤها للبت فى أى قضايا متعلقة بالتصويت بعد الانتخابات.
يذكر أن أكثر من 85 مليون مواطن أمريكى أدلوا بأصواتهم فى التصويت المبكر من الانتخابات الأمريكية حتى أمس الجمعة، بينهم 9 ملايين فى تكساس، وهو ما يتخطى عدد المشاركين من الولايات فى انتخابات 2016.
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