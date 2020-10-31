الولايات المتحدة تسجل أعلى زيادة يومية محليا وعالميا من إصابات كورونا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، متجاوزة بذلك الرقم القياسي 91 ألف حالة الذي شهدته في اليوم السابق، حسب إحصاء لوكالة "رويترز".

وذكر الإحصاء الذي يستند إلى البيانات الرسمية، أن الارتفاع اليومي في الإصابات خلال يوم الجمعة بلغ 100233 إصابة، ما يمثل رقما قياسيا عالميا أيضا حيث تخطى الـ97894 حالة التي سجلتها الهند في يوم واحد في سبتمبر.

وهذه هي المرة الخامسة خلال الـ10 أيام التي تتجاوز فيها الزيادة اليومية الرقم القياسي السابق 77299 حالة إصابة الذي تم تسجيله في يوليو، ويشير عدد الإصابات اليومية المبلغ عنها خلال اليومين الماضيين إلى أن البلاد تسجل الآن أكثر من حالة جديدة كل ثانية واحدة.

وحسب الإحصاء، فإن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة تجاوز 9 ملايين، ما يشكل حوالي 3% من مجموع السكان، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات نحو 229 ألف حالة.

ووفقا لتحليل أجرته "رويترز"، فإن هناك أكثر من 272 إصابة و7 وفيات بكورونا لكل 10000 شخص في الولايات المتحدة، بينما في أوروبا هناك 127 إصابة و4 وفيات لكل 10000 نسمة من السكان.

وتأتي المؤشرات القياسية الأخيرة في الولايات المتحدة التي تدفع المستشفيات إلى أقصى طاقاتها، وتقتل ما يصل إلى ألف شخص يوميا، قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.