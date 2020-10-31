انطلاق التجارب السريرية للقاح كورونا الإسرائيلي غدًا

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت بأن مرحلة التجارب السريرية للقاح كورونا الذي طوره المعهد البيولوجي الإسرائيلي، تبدأ غدًا الأحد الموافق أول نوفمبر المقبل.

وأعلنت مستشفى هداسا الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة أن المشترك الأول الذي سيحصل على اللقاح في المستشفى هو شاب من جيل 34 عاما يدرس لشهادة الدكتوراة، تطوع بالمشاركة في التجربة.

واستكملت وحدة الأبحاث السريرية في هداسا كل الاستعدادات لإعطاء اللقاح، والذي سيتلقاه المتبرع الأول صباح غد الأحد.

ويستخدم اللقاح الإاسرائيلي الذي تم تطويره في المعهد البيولوجي تقنية مشابهة للتي استخدمت بنجاح قبل فترة ضد فيروس الايبولا، ويشار إلى أن عددا ليس بقليل من الأعراض الجانبية سجل بسبب هذه التقنية، جزء منها خطير مثل التهاب في المفاصل الذي استمر لفترة معينة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلي إنه في المقابل يدور الحديث عن تقنية أثبتت فعاليتها ونجاحها وأن الأعراض الجانبية الناتجة عن لقاح الايبولا كانت طفيفة.

ونشر بروتوكول تجربة المعهد البيولوجي على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، هذا الأمر يعتبر إشارة جيدة، حيث يضمن الشفافية والرقابة العالية.

وفي المرحلة الأولى سيحصل على اللقاح أشخاص من جيل 18 حتى 55، وبعد ذلك سيتم تجربته على أشخاص من عمر 56 حتى 85 عاما.